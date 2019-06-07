Смена руководства в Минздраве: эксперт назвала риски

Менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Светлана Бубенчикова отметила, что при вероятности изменения главы Минздрава, главным вопросом будет сохранение курса и основных принципов медицинской реформы; то, что заложено в закон о государственных финансовые гарантии и систему финансирования здравоохранения, программ eHealth - электронное здоровья, доступные лекарства те других программ, утвержденных Кабмином и другими правительственными учреждениями.

Она надеется, что к советской системе здравоохранения Украины не вернется, однако, надеется, что отката назад не будет. Главным фактором этих процессов станут, по ее мнению, те люди, которые придут работать в министерство здравоохранения. И уже после прихода новой команды, при освещении журналистами процессов, которые будут происходить, можно будет говорить о том, пытаются ли или не пытаются вернуть старую систему новая команда Минздрава.

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