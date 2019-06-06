Снятие блокады с Донбасса позволит выводить российские дотационные деньги в бюджет страны: общественный деятель

Председатель Общественного Совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Геннадий Борисичев отметил, что снятие экономической блокады, может изменить отношение людей, проживающих на неподконтрольной территории ко всей Украине.

Негативное отношение к Украине у жителей ОРДЛО формируется, когда они приходят в магазин, а прилавки, по его словам, пустые, а им объясняют, что это все из Украины, которая не пускает товар. Поэтому, по его мнению, экономическая блокада Донбасса со стороны Украины – это была грубая ошибка, с точки зрения отстранение людей от украинского государства, и с экономической точки зрения – баланса страны.

Он предлагает не забывать, что Россия дотирует эти территории, а значит, по его словам, Украине должно быть выгодно поставлять туда товар и выводить дотационные деньги в бюджет страны.

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