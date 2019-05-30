''Откаты'' и коррупция: эксперт назвал причины невыплаты зарплат на госпредприятиях

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что рост долгов по заработной плате в Украине в первую очередь касается государственных предприятий. По его словам, лидером по долгам по зарплате в Киеве, является завод "Арсенал".

По его словам, это связано с восстановлением на госпредприятиях практики "откатов" и фактов коррупции. Второй, объективной причиной он назвал их неэффективность и неготовность работать в рыночных условиях.

По другим, негосударственным предприятиям, наихудшая ситуация приходится на Донецкую и Луганскую области. Однако, по его словам, это связано не экономическими факторами, а в связи с тем, что на территории этих областей идут военные действия и предприятия не всегда могут вовремя выполнять заказы.

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