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Доллар дорожает из-за заявлений Коломойского: экономист объяснил, как это связано

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Экономист Тарас Козак отметил, что сейчас наблюдается фаза роста американского доллара на украинском валютном рынке. Он видит значительный рост американской валюты к гривне реакцией рынка на публикацию интервью Игоря Коломойского, в котором он призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить неплатежеспособность Украины.

Возможность дефолта, по его словам, возмутила зарубежных партнеров Украины. И несмотря на то, что представители новой администрации заявляли, что это не в интересах страны, это опасение перешло из стран Запада и в Украину.

Он напомнил, что с начала года, с целью сохранения стабильности курса гривны, НБУ купил 1,5 млрд долларов США, на которые не было спроса. Если бы Нацбанк этого не сделал, то, как отметил экономист, за один доллар сегодня давали бы примерно 23 грн.

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