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Институт донорства в Украине: активистка указала на высокий уровень готовности общества

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Основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец отметила, что при условии того, что 9 из 10 пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, умирают, любая инициатива в этом виде медицинской помощи является крайне важной. По ее словам, Украина в течение года требует около 5000 таких операций.

Кроме медицинской составляющей, она назвала и экономические потери. Так, она назвали цифру в 650 млн гривень, которые буди выведены из Украины для проведения таких операций за рубежом, и за которые удалось прооперировать 273 человека.

Она подчеркнула, что озвученные цифры в 31% украинцев, которые готовы разрешить посмертное донорство, а 20% колеблющихся это большие цифры, при условии того, что именно донорство в Украине фактически отсутствует, как и распространенная в обществе культура этого явления.

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