Переходная и временная фигура: эксперт дал оценку назначению нового начальника Генштаба ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генштаба есть как минусы, так и свои плюсы. По его словам, среди негативного шлейфа, которого новый военный руководитель не может избавиться, это события, которые привели к Иловайской трагедии, потери среди украинских военных в 2014-2015 гг., из-за военного руководства, и обучение в Московском общевойсковом военном училище кремлевских курсантов.

Среди положительных моментов эксперт назвал, что это соответствующая замена, при необходимости срочной замены Виктора Муженко в должности начальника Генштаба. По словам эксперта, Хомчак человек, который хорошо знает ситуацию в ВСУ, кадровые проблемы и преимущества, поэтому, по его мнению, как переходная и временная фигура, его назначение будет целесообразным.

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