На ВНО без аптек и успокоительного: предоставлено действенный рецепт с утоления предэкзаменационного страха

Начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко отметила, что усмирить страх, который присущ всем, кто идет сдавать ВНО, просто. По ее словам, это могут быть любимая музыка, вкусные кофе или чай. Вместо этого она не советует обращаться в аптеки, потому что седативные препараты не только успокаивают, но и подавляют умственную деятельность.

Напомним, в эфире ObozTV Клименко предоставила советы по успешной сдачи тестов ВНО и то, как выпускникам выбрать себе вуз.

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