Количество охраны у Зеленского увеличилось: в МВД назвали после чего это произошло

Советник Министра внутренних дел Владимир Мартыненко отметил, что после первого тура выборов президента Украины, количество охраны, предоставленной нацполицией кандидату в президенты Владимиру Зеленьскому - увеличилось. Он отметил, что все участники предвыборной гонки могли обратиться с соответствующей просьбой в органы МВД для обеспечения личной охраны, однако, кто-то такую охрану просил, а кто-то, по тем или иным причинам, к ней не прибегал.

Он считает некорректным называть количество охраны, однако считает, что ее достаточно для того, чтобы уберечь от вселяких посягательств.

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