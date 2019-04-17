Российские паспорта, законы, армия и полиция: ветеран АТО пояснил, что следует за раздачей паспортов РФ

Ветеран АТО Мирослав Гай отметил, что говорить о цели раздачи паспортов России гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса, можно будет говорить тогда, когда этот процесс начнется.

По его словам, начало такого процесса будет означать переход к новой, после агрессии и оккупации, стадии, которых, по его мнению, два: или присоединение этих образований в России, или возвращение в состав Украины с возможностью в любой момент стать "в защиту "" русского мира" из-за мнимых " ритеснений".

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