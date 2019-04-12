''Первый случай, когда Зеленский должен будет быть конкретным'': дипломат про переговоры во Франции

Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко отметил, что формат и тон переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с действующим президентом Украины Петром Порошенко, и лидером президентской гонки Владимиром Зеленским будет разный. По его словам, различия будут даже в формате протокола.

Дипломат отметил, что оба кандидата имеют возможность озвучить свое видение дальнейшего развития и отношений Украины с ЕС и НАТО, отношений с Россией и продвижением внутренних реформ

Однако, наиболее интересным результатом этой встречи, по словам Огрызко, является то, как отреагируют на позицию Зеленского Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. И это, а его словам, будет первый случай, когда Зеленский должен будет быть конкретным.

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