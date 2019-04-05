Чем закончится ''Венесуэльский Майдан'' запланированный на завтра: эксперт дал прогноз

Эксперт по международным вопросам Иван Яковина считает, что "Операция" Свобода "", которая запланирована на 6 апреля, по планам должна стать "Венесуэльским Майданом", однако, станет – большой вопрос. По его словам, сейчас в Венесуэле трудно просто находиться на улицах за погодных условий, отсутствия воды и перебои с электроснабжением. Он напомнил, что ранее подобные попытки не увенчались успехом.

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