Традиционные проблемы: в Комитете избирателей назвали главные нарушения на выборах

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что говорить о какой-то очень аномальное количество нарушений на избирательных участках оснований нет. По его словам, можно выделить несколько ключевых проблем, которые наблюдаются в день голосования. Это незаконная агитация в день выборов, которая, в частности воплощена в символике наблюдателей от того или иного кандидата, которая на них находится. Второй проблемой он назвал неосведомленность относительно избирательного законодательства членов избирательных комиссий и наличии в писк кандидатов, объявили о своем снятии с выборов после определенного законодательством срока.

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