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Кашель, температура, слабость и похудение: названы первые симптомы туберкулеза

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Первый заместитель генерального директора Центра Общественного Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что лечение туберкулеза в Украине происходит несвоевременно. По его словам, даже после обращения пациента к врачу с первыми симптомами, до первого приема курса антибиотиков, противотуберкулезных препаратов, проходит достаточно длительное время.

Он отметил, что себя основных симптомов туберкулеза, которые не изменяются в течение десятилетий – кашель, который длится более двух недель, небольшое повышение температуры, слабость и похудения – при наличии которых человеку необходимо обязательно обратиться к своему семейному врачу.

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