22 марта: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

В Украине в пятницу, 22 марта, ожидается потепление – в некоторых регионах воздух прогреется до +14 градусов. Но уже в субботу снова похолодает, а на востоке страны и вовсе пойдет снег.

При этом обещанное на пятницу потепление практически не будет ощущаться из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха завтра повысится. В течение дня +10… +14 градусов, свежее на востоке, +5… +9 градусов", — сообщила она.

В Киеве 22 марта дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10… +12 градусов.

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