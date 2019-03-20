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Пингвины, агитация и подкуп избирателей: как будут голосовать украинцы в Антарктической экспедиции

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Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал об условиях голосования на украинской антарктической станции "Академик Вернадский", откуда ученые получают информацию о кандидатах и возможеном влияние на волеизъявление избирателей путем подкупа.

Он отметил, что на станции, где первые выборы состоялись еще 20 лет назад, в 1999 году, ожидается явка 100%, где в этом году может быть установлен избирательный рекорд и участие примут 34 полярника.

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