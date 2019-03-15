Ни одной мысли, ни одного желания: Андриюк прокомментировал поражение ''Динамо'' в ''Лиге Европы''

Спортивный журналист Константин Андриюк отметил, что во время провального матча в Киеве, он был приятно удивлен огромной поддержкой футболистов армией киевских болельщиков. По его словам, невзирая на поражение в Лондоне, которое фактически решило судьбу киевлян в дальнейшем участии в Еврокубках, они поддерживали "Динамо" до последнего.

Комментируя возможность отставки тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем, Андриюк предположил, что ее не будет, как минимум до конца сезона. По его мнению, теперь, когда "Динамо" и "Шахтер" оказались в равных условиях, вылетев из Еврокубков, киевляне сосредоточатся на победе в чемпионате, однако за счет чего они могут ее получить - неизвестно.

Он также подчеркнул, что проблемы с нападением у киевлян, которые руководство клуба не решало почти 9 месяцев, оказались не главными; 8 пропущенных мячей, по его мнению, свидетельствует о проблемах и в защите киевского "Динамо".

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