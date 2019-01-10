В любое время, в любом месте: в НБУ объяснили, почему покупка иностранной валюты в Украину стала еще доступнее

Директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Сергей Пономаренко отметил, что возможность приобретение валюты в банковских терминалах не изменит ситуацию на валютном рынке, но операции в онлайне, через интернет-портал банка с собственными сбережениями, станут намного удобнее.