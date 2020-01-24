США выдвинули России жесткие условия из-за обстрелов на Донбассе

США потребовали от России прекратить вести огонь на Донбассе, отвести войска и поддержать вывод незаконных вооруженных формирований.

Об этом на видео в Facebook заявил американский атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд. Видео было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя российскими войсками.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками погибли 30 человек и более 100 получили ранения. Россия не выполнила своих обязательств по минским соглашениями и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывода незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", – говорится в сообщении.

Воффорд отметил, что американцы с украинцами вместе вспоминают жертв обстрелов Мариуполя.

"Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей", – подчеркнул атташе.

Он акцентировал, что в результате войны уже погибло более 13 тысяч украинцев.

"США твердо стоят на стороне народа Украины. Слава Украине!" – заключил Воффорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 января 2015 года российские оккупационные войска обстреляли Мариуполь, убив несколько десятков мирных украинцев.

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