США выделят почти 40 млн на помощь Украине

США выделят около 38 млн долларов на киберзащиту критической инфраструктуры Украины.

Об этом по итогу переговоров 4 марта сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. На своей Twitter-странице он назвал встречу с делегацией американского Госдепартамента вдохновляющей.

Отмечается, что дипломаты провели уже третий раунд украино-американских киберконсультаций.

Божок написал, что на последней встрече они "согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности".

Как писал OBOZREVATEL, ранее "Украинский киберальянс" заявил о полном прекращении сотрудничества с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения.

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