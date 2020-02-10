Соловьев публично оскорбил мэра Львова Андрея Садового

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

Слова прозвучали из-за отказа Садового передать прах разведчика Николая Кузнецова в Россию. Видео было опубликовано на канале "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"А эта сволочь считает себя христианином?" – оскорбил Садового Соловьев.

При этом сам пропагандист считает, что позиция мэра Львова оскорбляет память о победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Садовый заявил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!