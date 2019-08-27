Соловьев призвал к Третьей мировой войне

Соловьев призвал к Третьей мировой войне86
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья.
При этом он обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне. Своими неадекватными фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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