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Соловьев призвал к Третьей мировой войне

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев угрожающе заявил, что территории "Л/ДНР" должны распространиться от Киева до Приднестровья.

При этом он обрадовался, что такая полномасштабная российская оккупация приведет к Третьей мировой войне. Своими неадекватными фантазиями рупор путинского режима разразился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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Персоны
Владимир Соловьев Владимир Путин Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Россия Москва
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