Соловьев пригрозил Украине большим вторжением России 79

Главный путинский пропагандист Владимир Соловьев угрожающе намекнул, что если Украина не уступит России в вопросе Донбасса, оккупанты могут начать массированное вторжение на всю ее территорию.

По его словам, это якобы может произойти в первый день нового 2020 года. Скандальная угроза рупора преступного кремлевского режима прозвучала в эфире пропагандистской передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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