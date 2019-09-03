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3 сентября • обновлено в 17:36
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Соловьев опозорился оскорблением тяжело больных людей

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Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев бурно отреагировал на дискуссию в украинском обществе о необходимости легализации медицинского канабиса. Комментируя ее, он цинично оскорбил людей, которым он нужен больше всего – онкобольных и тех, кто борется с болевыми синдромами после ампутации конечностей.

Едкие неуместные шутки прозвучали из его уст в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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