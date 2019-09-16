SmakOBOZ | Салат из пекинской капусты без майонеза

Салат из пекинской капусты без майонеза - уникальное блюдо, которое имеет огромное количество витаминов, ведь в его состав помимо основного ингредиента еще входит яблоко, а также морковь.

Именно благодаря этим продуктам салат получается легким, нежным, с кислой и одновременно сладкой ноткой, которую удачно подчеркивает пикантная заправка. Ее мы, кстати, приготовим из оливкового масла и горчицы. Это удачное сочетание позволит усовершенствовать вкус салата и обеспечить его новыми ароматическими оттенками.

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Подробности: https://www.obozrevatel.com/food/salatyi/salat-iz-pekinskoj-kapustyi-bez-majoneza.htm?obozrevatellang=ru

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