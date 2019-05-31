''Слуга народа'' меняет руководство: в Минюсте рассказали, успеют ли все оформить до выборов

Заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская отметила, что изменения в руководящем составе партии "Слуга народа" состоялись, о чем, несколько дней назад, соответствующие изменения были внесены в реестр. Она выразила непонимание того, откуда и кем распространяется информация о том, что партия президента Украины не успевает оформить соответствующие документы.

Она отметила, что Департамент государственной регистрации и нотариата Минюста действует в пределах и способом определенным законодательством и все изменения в документах существующих партий, а также регистрация новых, проходит исключительно в пределах сроков определенных законом.

Вопрос участия в выборах партии, чиновница посоветовала адресовать руководству партии, Минюст, по ее словам, со своей стороны обеспечила партию всеми необходимыми документами.

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