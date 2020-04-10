В Николаеве ни одного случая заражения: в город приехал Ляшко

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. 9 апреля в Николаев прибыл главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В эфире ObozTV городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, как проходила инспекция города, о текущих потребностях больниц и о том, как горожане следуют требованиям карантина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!