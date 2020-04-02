Вспышка COVID-19 на Тернопольщине: в ОГА назвали причину и главную проблему

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Монастырисском районе Тернопольской области возникла острая потребность в возобновлении работы районных санэпидстанций, необходимы средства защиты для медиков и лабораторные пробирки.

"Когда пандемия, и в районе нет СЭС, это граничит с преступлением. Потому что мы не можем выполнять работы по дезинфекции помещений, которые необходимо делать", - заявил в эфире ObozTV заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Тернопольской области Павел Дронь.

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По его словам, запасов средств индивидуальной защиты для медиков – защитных костюмов, масок, перчаток – хватит "на следующие 6-7 дней работы".

Замглавы ОГА сообщил о том, что 7 лет назад в районе в результате "оптимизации" была закрыта инфекционная больница. Поскольку это помещение больше не пригодно для использования, под инфекционный госпиталь переоборудуется хирургический корпус районной больницы. "Мы начали переоборудовать его на ходу, делать боксы", – рассказал он.

На сегодняшний день в Монастырисском районе есть 3 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "средней мощности", "еще 2 мы закупаем, председатель ОГА сказал, что решит вопрос с еще одним", - сообщил чиновник.

Он добавил, что в районе есть множество "кандидатов на обследование" - людей, которые контактировали с зараженными, но процесс тормозит отсутствие необходимого количества лабораторных пробирок для забора проб.

Дронь заявил, что государство должно позаботиться о "существенной доплате" медицинским работникам на период карантина. "Мы решим вопрос с доплатой по 1 тысяче, но нам надо существенно доплатить медикам за их работу, дать доплату 300% на время пандемии", – сказал он.

Замглавы ОГА озвучил две вероятных причины стремительного заражения жителей района коронавирусом COVID-19. Первая – несвоевременное выявление заболевания у медсестры, которая заразила множество своих коллег. Вторая причина – похороны местного жителя, на которых присутствовал зараженный коронвирусом священник.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья по состоянию на утро 2 апреля в Тернопольской области коронавирусная болезнь обнаружена в 106 случаях. Из них только в Монастырисском районе инфицировано 83 человека, в том числе 32 медика.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 2 апреля подтверждены 804 случая заболевания. Министерство здравоохранения втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19.

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