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8 апреля • обновлено в 16:12
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Центры занятости переполнены: как коронавирус ударил по рынку труда

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Карантинные меры из-за пандемии коронавируса изменили ситуацию на рынке труда. Множество офисных работников начали работать удаленно, кто-то потерял работу, кто-то перенес свою деятельность в онлайн, а кто-то начал осваивать новые профессии.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по трудоустройству Валентина Бардадим. Она также назвала топ-3 профессии, которые будут популярны в "поскарантинной" Украине.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
безработица трудоустройство
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