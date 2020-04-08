Центры занятости переполнены: как коронавирус ударил по рынку труда

Карантинные меры из-за пандемии коронавируса изменили ситуацию на рынке труда. Множество офисных работников начали работать удаленно, кто-то потерял работу, кто-то перенес свою деятельность в онлайн, а кто-то начал осваивать новые профессии.

Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по трудоустройству Валентина Бардадим. Она также назвала топ-3 профессии, которые будут популярны в "поскарантинной" Украине.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram