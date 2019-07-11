Скабеева отличилась новым фейком о Бандере 1.5т

Российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала за правду нелепую выдумку о том, что вскоре в Украине будут люстрировать детей, которые не признают лидера ОУН Степана Бандеру героем.

Так пособница путинского режима отреагировала на решение запретить представлять Украину на детском "Евровидении" детям, которые выступали на территории оккупированного Крыма. Бурным негодованием по этому поводу Скабеева разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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