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11 февраля • обновлено в 22:32
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Сильная Украина нужна только украинцам: экономист об инвестиционном климате и рынке земли

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Экономический эксперт Денис Долинский в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал инвестиционный климат в Украине и заявления правительства о необходимости инвестиционных нянь в нашей стране.

"Если бы я был премьером, я бы прежде всего что-то масштабное сделал, реализовал бы некий знаковый проект, о котором бы все говорили. Когда Малайзия только начинала, например, они построили две огромные башни, после этого о них стали говорить во всем мире. Мы тоже что-то большое должны сделать. Например, построить на территории Украины самый большой в Европе завод по производству электрокаров. Привлечь для этого китайцев, американцев, все равно кого, но сделать это, проконтролировать, чтобы все быстро происходило, чтобы они электричество два года не подключали там..." - заявил Долинский.

Он высказался по поводу того, что необходимо сделать в Украине, чтобы наше государство стало интересным для международных инвесторов.

"Нашим конкурентам сильная Украина не нужна. Сильная Украина нужна только нам украинцам, тем, кто здесь планирует жить и кто планирует здесь будущее для своих детей. Но если говорить о Давосе, то я считаю, что интерес к Украине есть, но все устали от разговоров, все хотят действий. Инвесторы ищут спокойствие и защищенность, именно эти вопросы должен решать премьер. Чтобы инвестор пришел в Украину, для него нужно создать условия", - заявил Долинский.

Он также прокомментировал, почему в Украине сейчас нельзя запускать рынок земли.

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