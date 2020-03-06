Шмыгаль оправдался за свое заявление относительно подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оправдался за свои слова в поддержку возобновления подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Объяснение он опубликовал на своей странице в Facebook. Шмыгаль подчеркнул, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

Он добавил, что данный тезис потерялся в шуме студии.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – объяснил Шмыгаль.

Позже "власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды из Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьера-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины", – сообщил "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков.

Также во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Шмыгаль уточнил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов.

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