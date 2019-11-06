Прима рассказала как выиграть билеты на "Венский вальс" в Киеве

Прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор рассказала о розыгрыше билетов на спектакль "Венский вальс", которая вскоре пройдет в Киеве.

"Наш театр полностью реконструировали. У нас очень хороший театр. Когда люди приходят в театр, они просто элементарно отдыхают. Послушать классическую музыку, посмотреть на красивые костюмы, расслабиться", - отметила прима.

Она также дала несколько советов, как привить любовь к балету ребенку.

"Все девушки мечтают быть принцессами или королевами, и в балете эти мечты могут реализоваться. Сейчас есть тенденция, когда балет стал модным. Я считаю, что дети должны заниматься этим, расти на чем-то хорошем. Общество формирует культура. Это то, что у нас осталось, и это нельзя уничтожать. Наоборот, это нужно приумножать", - добавила Шишпор.

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