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1 февраля • обновлено в 07:50
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Міст "Золоті Ворота" та пірс 39: відкрий для себе Сан-Франциско

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Сан-Франциско – місто у сонячній Каліфорнії, якому неодноразово присвячували пісні та фільми.

Golden Gate, морські леви на пірсі, канатний трамвай, - це і не тільки чекає на тих, хто вирішить туди помандрувати. У Сан-Франциско вже побував мандрівник Денис Баурин, який поділився з глядачами OBOZREVATEL TV своїми незабутніми враження.

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Тема
Огляд: Мандри
Место
США Сан-Франциско
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