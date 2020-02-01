Міст "Золоті Ворота" та пірс 39: відкрий для себе Сан-Франциско

Сан-Франциско – місто у сонячній Каліфорнії, якому неодноразово присвячували пісні та фільми.

Golden Gate, морські леви на пірсі, канатний трамвай, - це і не тільки чекає на тих, хто вирішить туди помандрувати. У Сан-Франциско вже побував мандрівник Денис Баурин, який поділився з глядачами OBOZREVATEL TV своїми незабутніми враження.

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