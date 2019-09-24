Салат с яйцом и печенью трески

Печень трески – это уникальный продукт, из которого можно приготовить огромное количество разнообразных блюд.

Она вкусная, ароматная и очень полезная. Салат, рецепт которого мы вам предлагаем, имеет непревзойденный вид, совершенный вкус, а также уникальный миксовый аромат. Все эти характеристики салат получил благодаря удачному сочетанию компонентов, а также оригинальной подачи салата. Именно поэтому вы можете быть уверены, что такой салат понравится всем вашим гостям без исключения.

Итак, несколько простых ингредиентов, буквално 30 минут вашего свободного времени, хорошее настроение, терпение и желание создать кулинарный шедевр и вуаля - салат уже у вас на столе.

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