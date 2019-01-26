Разденьтесь – вы в эфире: Назар Хассан

Назар Хассан – певец и музыкант, на людях хранит имидж порядочного семьянина с безупречной репутацией. Учился в катехизисная школа, думал стать священником. Всегда носит хамсу и четки. А вот на самом деле – горлопанит по ночам свои песни, мешая соседям спать. Заставляет жену терпеть творческий беспорядок в комнате. Может свернуть себе шею во время экстрима. Еще в политику собрался!

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