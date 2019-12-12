Родственные узы: кто из украинских ТВ-каналов продолжает сотрудничество с российскими коллегами

Российские телеканалы ТНТ, СТС, Первый канал, Пятница и "телеканал Ю" продолжают до сегодняшнего дня сотрудничество с целым рядом украинских коллег, как в производстве телесериалов, так и в покупке готовых шоу.

На фоне скандала с показом на ТНТ сериала "Слуга народа", который закончился еще быстрее, чем успел разгореться на полную силу, выяснилось, что как телеканалы группы StarLightMedia, так и группы "1+1" продолжают тесное и взаимовыгодное сотрудничество с российскими вещателями. И кроме взаимной продаже друг другу готовых шоу, некоторые украинские продакшн-студии продают даже франшизы, предоставляя право россиянам самостоятельно снимать программы, идея и авторские права которых принадлежат украинской стороне.

Справедливости ради следует заметить, что приведенные в сегодняшней программе список не исчерпывается только приведенными ТВ-каналами. Работают с россиянами и Интер, и Film.ua, а российский список смело можно дополнить телеканалами "ТВЦ" и "Россия".

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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