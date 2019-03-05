Миллионы на путепровод: Шулявский мост закроют 16 марта

16 марта Шуляський мост закрывают на реконструкцию. Столичные чиновники обещают, мост отремонтируют. Восстановить движение обещают до конца года и говорят - пропускная способность путепровода увеличится на 20%. Местные чиновники уверяют - объездные пути продумали, общественный транспорт отправят другими маршрутами, поэтому коллапса в городе не будет.

В ближайшее время появятся новые дорожные знаки. На них будет отражена информация для автовладельцев, как и где можно будет объехать мост. Новые дорожные указатели уже готовы и вскоре будут установлены вблизи Шулявского моста. Его полное восстановление займет 17 месяцев. Первую очередь планируется завершить до конца этого года.

Реконструкцию должны были начать еще в ноябре 2018 года. Потом перенесли на январь 2019-го. Демонтаж постоянно откладывали. В КГГА объясняют помешал цех завода "Большевик". О его сносе еще не договорились. Переговоры продолжаются. Специалисты говорят, если реконструкцию снова затянут, то еще одной зимы Шулявский мост не выдержит.

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