Протесты в РФ: чем все закончится

Российский правозащитник Марк Фейгин прокомментировал реакцию власти РФ на протесты в Москве.

Он считает, что при условии продолжения протестов дело может перейти в уголовную плоскость. Сейчас, по его словам, заведены дела о препятствовании работе избирательных комиссий. По мнению Фейгина, этот повод для заведения дел абсолютно надуман, ведь никто, по его словам, работе избирательных комиссий не препятствовал.

Эксперт отметил, что дальнейшие протесты прямо пропорциональны силе реперсий. Фейгин прокомментировал отравление Навального и добавил, что сегодня в России нет ни одного лидера, который мог бы объединить всю оппозицию. Он считает, что часть сторонников Навального не знает, что им делать на улицах без своего лидера. То есть, по словам эксперта, изоляция одного человека сегодня решает все проблемы для власти РФ.

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