Пропагандист Путина набросился на украинку на росТВ

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.

Обсуждая новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы", в котором смоделировали страницы выдающихся борцов за волю Украины, он едва ли не с кулаками набросился на журналистку Янину Соколовскую. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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