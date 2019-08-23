Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

Пропагандист Путина набросился на украинку на росТВ

137 Читать материал на украинском

Российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.

Обсуждая новый проект Украинского института национальной памяти "Фактор свободы", в котором смоделировали страницы выдающихся борцов за волю Украины, он едва ли не с кулаками набросился на журналистку Янину Соколовскую. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...