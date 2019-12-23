Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят девятый гость — Андрей Курков ч.2
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — писатель Андрей Курков
Начало программы ''Острый вопрос''. Семьдесят девятый гость — Андрей Курков | ч.1
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