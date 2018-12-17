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Проблемний світлофор під Києвом продовжує давати збій
17 декабря 2018, 22:31
123
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Место
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Киев
Водії скаржаться на "аварійний" світлофор під Києвом
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Проблемний світлофор під Києвом продовжує давати збій
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