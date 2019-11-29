Про лісапед, про диво-кнопку та про “ТВ-розваги” | Альо, гараж! REBOOT #332
Тепер у нашого Гаранта є “естонскій лісапед”.
Коломойський “кошмарить” НБУ. А в бюджет 2020 Верховна Рада заклала без малого півмільярда гривень для створення телеканалу, який буде розважати мешканців окупованих РФією територій….
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы