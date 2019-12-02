Существует мнение что прыгать в воду с высоты абсолютно безопасно, так как человек прыгает в воду, а не на твердую поверхность. На практике это совсем не так.

Вода не смягчает падение, если скорость будет слишком высокой.

Прыжок в воду с самой большой высоты. Скриншот из видео

Прыжок в воду с самой большой высоты. Скриншот из видео

Когда тело человека находится в полете и достигает критической нагрузки – скорость становится постоянной. В некоторых случаях скорость может достигать 325 км/ч.

В августе 2015 года спортсмен из Швейцарии Лассо Шале решил поставить новый рекорд – самый высокий прыжок в воду с возвышенности. Он прыгнул с высоты 58.8м с одной из горных скал Альп. Скорость его полета при входе в воду составила 123 км/ч.

Прыжок в воду с самой большой высоты. Скриншот из видео

Прыжок в воду с самой большой высоты. Скриншот из видео

Спортсмена подстраховывала группа дайверов, но их помощь не потребовалась. Спортсмен удачно вошел в воду и обошлось без травм.

Высота этого прыжка сопоставима с высотой 19-этажного здания.

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