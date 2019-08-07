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Пост офицера ВСУ наделал шуму на КремльТВ

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На пропагандистском российском телевидении устроили переполох из-за поста офицера ВСУ Семена Салатенко, в котором он рассказал о своем обучении в США и о том, как применит полученные знания для борьбы с Россией.

Бурная дискуссия разгорелся в студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1". Там испугались уничтожения россиян украинской армией в скором будущем.

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