ПОРЕБРИК: Зеленский и Путин об унитазах не говорили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время разговора Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского тема сантехники не обсуждалась.

Его язвительный комментарий приводит кремлевский Telegram-канал "Пул N3". В то же время Песков отметил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", – цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия передала Украине корабли, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов состоялась 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Выяснилось, что корабли прибыли в полуразобранном состоянии и без боевого запаса.

Моряки заявили, что с борта забрали даже их личные вещи, в том числе белье.

Командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне поснимали на кораблях плафоны, розетки и даже унитазы.

В ФСБ заверили, что судна отправили в "нормальном состоянии".

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