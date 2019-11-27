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29 ноября • обновлено в 12:03
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ПОРЕБРИК: Зеленский и Путин об унитазах не говорили

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время разговора Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского тема сантехники не обсуждалась.

Его язвительный комментарий приводит кремлевский Telegram-канал "Пул N3". В то же время Песков отметил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", – цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю".

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