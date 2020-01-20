ПОРЕБРИК: в РФ хотят внести в Конституцию право на присоединение Украины и Беларуси

Политолог Богдан Беспалько, лидер общественной организации "Украинцы России" заявил, что в Основном Законе Российской Федерации должно быть отражено право на "воссоединение русского мира".

Об этом Безпалько заявил в интервью изданию Украина.ру.

Он хочет, чтоб в обновленной Конституции будут закреплены новые нормы. Они должы на законодательном уровне позволить регионам Украины и Белоруссии войти в состав Российской Федерации.

"Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение", - заявил Безпалько.

Также он предлагает добавить в Конституцию РФ нормы, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и беларусов.

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