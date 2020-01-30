ПОРЕБРИК: в Керчи чиновницы подарили пенсионерам батон

В оккупированном Крыму пережившим блокаду Ленинграда пенсионерам подарили по батону.

Инцидент произошел в Керчи. Представительницы оккупационной власти нагрянули в гости к пожилым людям, вырядившись в дорогие шубы.

При этом пенсионерам "чиновницы" подарили по батону и медали, пригласив для "фиксации" фотографа. После гневной реакции сети "глава горсовета" Керчи Мая Хужина заявила, что "эти люди не нуждаются в подарках".

"Цинизм и полный трэш!" "Даже на батон не похоже", "Издевательство", – возмущаются в сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как оккупанты изуродовали Крым, теперь людям просто негде гулять.

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