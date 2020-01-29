ПОРЕБРИК: Ургант извинился перед верующими за свою шутку

Российский ведущий Иван Ургант впервые прокомментировал критику со стороны православных активистов.

Так, недавно телеведущему пожелали "заболеть раком" после того, как тот якобы оскорбил чувства верующих.

В своем обращении к верующим попросил тех "отозвать свои проклятия". Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу "Вечерний Ургант".

"Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия", - сказал Ургант.

Телеведущий добавил,что испытывает чувство гордости за то, что стал первым рабочим вопросом для генерального прокурора РФ, к которому обратился депутат Госдумы Николай Земцов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, православные активисты разозлились из-за коллажа, который показывали в начале программы: на нем Николас Кейдж был изображен в образе родившегося Иисуса Христа, а вокруг него стояли Никита Михалков, Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

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