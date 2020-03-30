Итоги на карантине. день 14

САП начала уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лерос.

Около 100 Украинская с Бали разместили на обсервацию в киевском отеле "Казацкий"

Туристы обязаны пройти обсервацию течение 14 дней. Мы н * связались с Сергеем Корчагиным. Он сейчас находится на обсервации в гостинице

Врачи на Тернопольщини увольняются с работы из-за низкой зарплаты и опасные условия труда. Люди объясняют свое увольнение рисками для собственного здоровья и здоровья своих близких. Ситуацию прокомментирует главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

Как избавиться паники и агрессии в период карантину- СВЕТЛАНА Чунихиным ПСИХОЛОГ

О том, как живет Америка в период карантину- Александр Яневский, ЖУРНАЛИСТ "ГОЛОСА АМЕРИКИ"

А наша семейная врач Вита Олещенко вместе с коллегой из скорой медицинской допомогиВладиславом Колтуновым расскажут все о тестах на коронавирус

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