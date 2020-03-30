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30 марта • обновлено в 22:48
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Тернопольщина: защитить врачей и младший медперсонал

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Медсестры на Тернопольщини увольняются с работы из-за низкой зарплаты и опасные условия труда и панику навеянную СМИ

Люди объясняют свое увольнение рисками для собственного здоровья и здоровья своих близких. Ситуацию прокомментирует главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

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