Тернопольщина: защитить врачей и младший медперсонал
Медсестры на Тернопольщини увольняются с работы из-за низкой зарплаты и опасные условия труда и панику навеянную СМИ
Люди объясняют свое увольнение рисками для собственного здоровья и здоровья своих близких. Ситуацию прокомментирует главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы