Медсестры на Тернопольщини увольняются с работы из-за низкой зарплаты и опасные условия труда и панику навеянную СМИ

Люди объясняют свое увольнение рисками для собственного здоровья и здоровья своих близких. Ситуацию прокомментирует главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

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